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Алиса чуть не сгорела от стыда: эту сцену намерено вырезали из «Гостье из будущего»

Фильм «Гостья из будущего» стал по-настоящему культовым. Его давно повзрослевшие фанаты бережно, по крупицам собирают все сведения о любимом кино, его героях, актерах, реквизите, местах съемки – то есть обо всем том, что мы видели на экране.

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