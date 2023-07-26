Алиса чуть не сгорела от стыда: эту сцену намерено вырезали из «Гостье из будущего»

Фильм «Гостья из будущего» стал по-настоящему культовым. Его давно повзрослевшие фанаты бережно, по крупицам собирают все сведения о любимом кино, его героях, актерах, реквизите, местах съемки – то есть обо всем том, что мы видели на экране.