На Украине заявили о новом аргументе у Трампа против Зеленского

Новый опрос Gallup, который показал, что большинство украинцев хотят конца конфликта и начала переговоров, может стать аргументом для избранного президента США Дональда Трампа против администрации украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу сокращения или остановки помощи Киеву, рассказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Страна».