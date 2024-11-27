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На Украине заявили о новом аргументе у Трампа против Зеленского

На Украине заявили о новом аргументе у Трампа против Зеленского

Новый опрос Gallup, который показал, что большинство украинцев хотят конца конфликта и начала переговоров, может стать аргументом для избранного президента США Дональда Трампа против администрации украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу сокращения или остановки помощи Киеву, рассказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Страна».

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