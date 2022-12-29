Люди вынуждены каждый день сражаться за выживание на городских улицах

Беднейшие жители Индии каждый день вынуждены бороться за выживание на городских улицах. Они ходят в одежде, найденной в мусорных баках и сделанной из заплаток.
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