Энциклопедия Техники

436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    А.Гайдар. Писатель, Воин.  Внук, даже не знаю как назвать...Жизненный путь са...
  • Владимир Бурнос
    Лучшие годы жизни в СССР были при БрежневеКогда Иосиф Висса...
  • Globo
    Сами зарезали курицу, несущую золотые яйца. Это просто предательство наших небожителей, гайдаровских выпердышей.Жизненный путь са...

Люди вынуждены каждый день сражаться за выживание на городских улицах

Люди вынуждены каждый день сражаться за выживание на городских улицах

﻿﻿Беднейшие жители Индии каждый день вынуждены бороться за выживание на городских улицах. Они ходят в одежде, найденной в мусорных баках и сделанной из заплаток.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх