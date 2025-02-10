Портал по отслеживанию вывоза ТКО в Татарстане посетили 30 тысяч человек

Портал по отслеживанию вывоза мусора в реальном времени за год посетили более 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами в западной зоне Татарстана УК ПЖКХ.
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