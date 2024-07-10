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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чима Монеке проведет сезон-24/25 в «Басконии», несмотря на интерес клубов Евролиги и НБА

Тяжелый форвард (28 лет, 198 см) останется в испанском клубе, несмотря на интерес со стороны представителей Евролиги и НБА.

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