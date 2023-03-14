В Дублинском аэропорту сообщили, как будут бороться с беспилотниками

Новая технология, позволяющая брать беспилотные летательные аппараты, угрожающие безопасности полетов, будет использована в Дублинском аэропорту, заявил исполнительный директор оператора аэропорта DAA Кенни Джейкобс 14 марта, пишет The Journal.
Новая технология, позволяющая брать беспилотные летательные аппараты, угрожающие безопасности полетов, будет использована в Дублинском аэропорту, заявил исполнительный директор оператора аэропорта DAA Кенни Джейкобс 14 марта, пишет The Journal.
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