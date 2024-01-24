Противопаводковые меры в Забайкалье: что запланировано на 2024 год?

В этом году в Забайкалье планируется строительство новых противопаводковых сооружений. В частности, будет проведена реконструкция гидротехнических сооружений на реке Чита, подготовка к которой уже началась, сообщили в пресс-службе Росводресурсов.
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