Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Львов
    Лях,ты,ни чего не попутал?Скоро вернётесь под крыло РФ,тогда и узнаешь цену свободы!!¡Бывший президент ...
  • галина
    Все хорошо прекрасная маркиза.Вице-премьер прав...
  • Людмила
    ...а первый уклонист - это кровавый наркоман !💩Telegram-каналы: ...

Копорье – не пограничная крепость

Да и Петербург уже есть.Странно, что крепости Копорье на сайте ВО не посвящён ни один материал.Во всех источниках, которые пишут о крепости, она именуется, как пограничная или как новгородский форпост.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх