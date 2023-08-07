Копорье – не пограничная крепость

Да и Петербург уже есть.Странно, что крепости Копорье на сайте ВО не посвящён ни один материал.Во всех источниках, которые пишут о крепости, она именуется, как пограничная или как новгородский форпост.
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