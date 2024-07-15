Разработчики The First Descendant забанили несколько тысяч читеров и будут активно с ними боротьсяБесплатный лутер-шутер The First Descendant от корейских разработчиков из студии Nexon привлек к себе огромное количество игроков, как на ПК, так и на консолях.
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