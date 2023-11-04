Президент Палестины отложил визит в Россию

Запланированный на 15 ноября визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложен по просьбе палестинской стороны, заявил журналистам спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИДа Михаил Богданов.
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