Платье-холодильник, платье-абажур и платье-бигуди: самый странный кутюрный показ в истории

Pyer Moss дебютировал на Неделе высокой моды в Париже со второй попытки. Первый раз, два дня назад, перед самым началом шоу на открытую площадку обрушился настоящий ураган с ливнем и молниями, из-за чего показ пришлось поспешно отменить и перенести.