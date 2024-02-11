Названа причина затхлого запаха в стиральной машине. Всё дело в средстве, которое мы постоянно используем

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько всего попадает в вашу стиральную машину помимо вещей? Грязь, чешуйки кожи, волосы, шерсть домашних животных и прочий мусор циркулирует внутри в большом количестве, создавая убийственный коктейль для техники.