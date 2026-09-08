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Песков: США подрывают доверие к доллару в качестве резервной валюты

Песков: США подрывают доверие к доллару в качестве резервной валюты

Решение правительства США отрезать Россию от использования доллара как резервной валюты привело к подрыву доверия к американским деньгам и постепенному переходу разных стран на собственные валюты.

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