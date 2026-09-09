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Арт Россия» в Гостином дворе: восьмиметровая карта России, «натюрморт без предметов» и современная классика

Арт Россия» в Гостином дворе: восьмиметровая карта России, «натюрморт без предметов» и современная классика

С 24 по 27 сентября в московском Гостином дворе пройдет осенняя ярмарка «Арт Россия». В экспозиции представят работы более 100 независимых художников и галерей со всей страны.

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