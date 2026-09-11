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Florida executes 'Hog Trail Killer' for 1996 murder

Florida has executed Daniel Conahan, the convicted murderer who is suspected to have been the "Hog Trail Killer" that may have killed at least 13.

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