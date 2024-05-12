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Как ВСУ успевает обстреливать Донецк и Белгород, если у них валится фронт

Как ВСУ успевает обстреливать Донецк и Белгород, если у них валится фронт

Как ВСУ успевает обстреливать Донецк и Белгород, если у них валится фронт Юлия СоколоваСегодня вся Россия вместе с Белгородом, где произошло подъезда десятиэтажного дома после попадания вражеской ракеты.

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Татьяна Гусева
Говорить - это одно, а делать - другое. Война идёт на радость Фашингтону.
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