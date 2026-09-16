Обвиняемая в распространении порнографии Шурыгина заболела ангиной в СИЗО

Блогер Диана Шлянина (Шурыгина), обвиняемая в распространении порнографии, заболела в СИЗО ангиной. Об этом 16 сентября рассказала подруга и бывший продюсер блогерши.
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