Ввести в школах уроки целомудрия призвали в Госдуме

По мнению депутата Николая Бурляева, так дети потянутся к правильным ориентирам В российских школах в рамках Года семьи нужно ввести уроки целомудрия, заявил "Парламентской газете" народный артист и депутат Госдумы Николай Бурляев.
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