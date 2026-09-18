Что стало с таджиками, которые избили монтировкой полицейских в Краснодаре и забрали у них пистолет и ксиву

В тот день из УМВД по Краснодару была разослана ориентировка, содержание которой сразу привлекло внимание всех стражей порядка региона.
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