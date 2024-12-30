Ученые прогнозируют магнитные бури 31 декабря и 1 января

В последний день 2024 года геомагнитное поле Земли окажется неспокойным. Ожидается продолжительная магнитная буря, в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
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