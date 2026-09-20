В Свиблове обустроили новую клумбу на территории ЦНИИС

На территории ЦНИИС (Игарский проезд, дом 2, строение 1) появилась новая клумба. Её обустройство стало по-настоящему общим делом.
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