Кинопродюсер Погосов: Филимонов был очень светлым и верным человеком

Ваш браузер не поддерживает видео. Юрий Самолыго/ТАСС Кинопродюсер и режиссер Михаил Погосов 9 июля поделился теплыми воспоминаниями об умершем креативном продюсере РЕН ТВ, руководителе дирекции производства кино и сериалов Владимире Филимонове.
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