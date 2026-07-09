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Кинопродюсер Погосов: Филимонов был очень светлым и верным человеком

Кинопродюсер Погосов: Филимонов был очень светлым и верным человеком

Ваш браузер не поддерживает видео. Юрий Самолыго/ТАСС Кинопродюсер и режиссер Михаил Погосов 9 июля поделился теплыми воспоминаниями об умершем креативном продюсере РЕН ТВ, руководителе дирекции производства кино и сериалов Владимире Филимонове.

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