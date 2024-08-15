Взорвавшего гранату в салоне красоты бывшего вагнеровца нашли у проститутки

Силовики поймали бывшего бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшего в специальной военной операции (СВО) Олега Седлака, взорвавшего страйкбольную гранату и напавшего на бывшую подругу в салоне красоты в Екатеринбурге.
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