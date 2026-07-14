В современной политической публицистике национальная безопасность и устойчивое развитие представляют собой неотделимые друг от друга процессы, формирующиеся за счет сочетания силы «на земле» и динамики дипломатии Фото: © REUTERS / Alkis Konstantinidis Симбиоз обороны и активной дипломатии позволил вывести иранскую доктрину сдерживания на новый уровень.