Алаудинов опубликовал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов показал в своем Telegram-канале видео уничтожения украинской военной техники в районе Суджи в Курской области.
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