Таянье вечной мерзлоты в Арктике приведет к ущербу в 10 триллионов рублей

Таяние вечной мерзлоты не обойдется без следа для казны России. В частности, ущерб для зданий и сооружений в Арктической зоне к 2050 году составит в среднем (для различных сценариев) около 10 трлн рублей.
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