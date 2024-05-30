РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Таянье вечной мерзлоты в Арктике приведет к ущербу в 10 триллионов рублей

Таянье вечной мерзлоты в Арктике приведет к ущербу в 10 триллионов рублей

Таяние вечной мерзлоты не обойдется без следа для казны России. В частности, ущерб для зданий и сооружений в Арктической зоне к 2050 году составит в среднем (для различных сценариев) около 10 трлн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх