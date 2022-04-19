В Хакасии сотрудники транспортной полиции провели благотворительную акцию по сдаче донорской крови

В канун Национального Дня донора сотрудники Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России организовали благотворительную акцию по сдаче донорской крови.

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