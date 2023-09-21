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Зеленский в ООН выдвинул России два условия для завершения конфликта на Украине

Зеленский в ООН выдвинул России два условия для завершения конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН озвучил два пункта своего так называемого «мирного плана», выполнение которых поспособствует «честному, надежному и полному прекращению боевых действий».

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Комментарии
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Галина
Украины как таковой вообще не существовало!!!! Зеленский-наркоман, шут гороховый - мечтать не вредно.... А за погибших русских  солдат  -  ты ответишь по полной программе, без суда и следствия ( оно практически и не нужно и так все ясно... Побирайся дальше.... А  будешь удирать не забудь прихватить с собой всю свою бандеровскую свору, до самой границы с европой --- это территория РОССИИ ( РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ!!!!). Ясно тебе холоп американский. Ни пяди земли российской!!!!!
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