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Олимпиада-2020. Микст. Веснина и Карацев попали на первых сеяных, Рублев и Павлюченкова сыграют с Юрак и Додигом

Стала известна сетка турнира микстов на Олимпиаде в Токио.  В нее попали две российские команды. Аслан Карацев и Елена Веснина в первом круге встретятся с первыми сеяными Николя Маю и Кристиной Младенович.

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