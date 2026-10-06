Автоэксперт Ладушкин: сбои сигнализации указывают на потерю заряда

Ухудшение работы сигнализации после ночного простоя может говорить о проблемах с аккумулятором. Об этом рассказал автоэксперт, руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, сообщает RT .
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