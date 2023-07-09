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Эксперты рассказали, как скачивать на Айфон приложения, которых нет в App Store

Эксперты рассказали, как скачивать на Айфон приложения, которых нет в App Store

Эксперты рассказали, как скачивать на Айфон приложения, которых нет в App Store Ксения КирпикС начала 2022 года Apple столкнулась с санкциями, которые привели к удалению приложений российских разработчиков из официального магазина App Store.

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