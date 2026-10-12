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Аргументы и Факты

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В Польше сообщения о подготовке покушения на Туска вызвали скандал

В Польше сообщения о подготовке покушения на Туска вызвали скандал

Оппозиция Польши резко отреагировала на сообщения о якобы подготовке покушения на премьер-министра страны Дональда Туска, а также на главу МВД республики и министра-координатора спецслужб, написал портал Onet.

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