ES Futures: Long Scalp Review & Next Zone E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Yesterday’s 7,844–7,840 zone delivered a beautiful reaction, offering a lovely long scalp.
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