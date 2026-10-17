Электромотоциклы в Китае ждут новые ограничения: с июля 2027 года батареи проверят по жёстким правилам Китай утвердил обязательный национальный стандарт безопасности литий-ионных аккумуляторов для электрических мотоциклов и мопедов.
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