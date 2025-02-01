Австрийские СМИ: Европа очень хочет вернуть российский газ, но опасается реакции США

Конкурентоспособность Европы в сравнении с США оставляет желать лучшего: высокие цены на энергоносители не дают развиваться бизнесу Старого Света и тянут вверх стоимость розничных товаров и электричества.
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