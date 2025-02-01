Австрийские СМИ: Европа очень хочет вернуть российский газ, но опасается реакции США

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Комментарии
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Николай Герасименко
Может я чего не понимаю, но с какого перепугу мы вообще поставляем или вдруг возобновим поставки газа в страны, открыто объявившие нас врагами.
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18 час.
Надежда Белугина
Бизнес старается сохранить рынки сбыта. &quot;Любовь приходит и уходит. а кушать хочется всегда&quot;.
Ответить
17 мин.
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