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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимощук остается в Петербурге и продолжает работать в «Зените». Американский тренер, работавший на Украине, говорил, что Анатолий уехал из РФ

Тимощук остается в Петербурге и продолжает работать в «Зените». Американский тренер, работавший на Украине, говорил, что Анатолий уехал из РФ

По информации «Матч ТВ», информация о том, что помощник главного тренера «Зенита» покинул Санкт‑Петербург и собирается работать за пределами России, не соответствует действительности.

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