План Байдена по Украине до прихода Трампа

Байден планирует до инаугурации Трампа максимально укрепить Украину. Для этого он уже принял ряд мер: усилил санкции, разрешил удары вглубь России и поставку противопехотных мин.
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