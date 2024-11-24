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Закон и Порядок

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План Байдена по Украине до прихода Трампа

План Байдена по Украине до прихода Трампа

Байден планирует до инаугурации Трампа максимально укрепить Украину. Для этого он уже принял ряд мер: усилил санкции, разрешил удары вглубь России и поставку противопехотных мин.

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