Военные встретили мигрантов в аэропорту Челябинска повестками

Показываем кадры рейда в воздушной гавани.Сотрудники следственного отдела СК России по Челябинскому гарнизону организовали спецмероприятия в аэропорту "Курчатов", направленные на проверку мигрантов и лиц, недавно приобретших российское гражданство.
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