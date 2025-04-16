Военные встретили мигрантов в аэропорту Челябинска повестками

Показываем кадры рейда в воздушной гавани.Сотрудники следственного отдела СК России по Челябинскому гарнизону организовали спецмероприятия в аэропорту "Курчатов", направленные на проверку мигрантов и лиц, недавно приобретших российское гражданство.