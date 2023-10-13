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Мэр Новосибирска рассказал о планах по повышению цен на проезд в общественном транспорте

Мэр Новосибирска рассказал о планах по повышению цен на проезд в общественном транспорте

По городу ползут слухи, что вскоре тарифы могут поднять. Градоначальник их опроверг.Источники в транспортной сфере сообщили о том, что власти Новосибирска готовят очередное повышение цен на проезд в общественном наземном и подземном транспорте.

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