США «самоуспокаиваются»: Россия будет только судиться с Западом из-за изъятия своих активов. Хотя будут конфискации

Интересный у них там взгляд на Россию. До сих пор. Как пишут они там у себя, ссылаясь на «источники», Россия готовится к подаче судебного иска, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или Европы конфисковать часть замороженных активов центрального банка [и не… США «самоуспокаиваются»: Россия будет только судиться с Западом из-за изъятия своих активов.
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