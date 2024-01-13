США «самоуспокаиваются»: Россия будет только судиться с Западом из-за изъятия своих активов. Хотя будут конфискации

Интересный у них там взгляд на Россию. До сих пор. Как пишут они там у себя, ссылаясь на «источники», Россия готовится к подаче судебного иска, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или Европы конфисковать часть замороженных активов центрального банка [и не… США «самоуспокаиваются»: Россия будет только судиться с Западом из-за изъятия своих активов.