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Retroid призвала американцев отменить заказы на Pocket Classic из-за пошлин

Retroid призвала американцев отменить заказы на Pocket Classic из-за пошлин

Компания Retroid приступила к отгрузке своей портативной ретро-консоли Retroid Pocket Classic после длительного периода предзаказов, однако призвала американских покупателей отменить заказы на некоторые модификации.

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