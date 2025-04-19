Retroid призвала американцев отменить заказы на Pocket Classic из-за пошлин

Компания Retroid приступила к отгрузке своей портативной ретро-консоли Retroid Pocket Classic после длительного периода предзаказов, однако призвала американских покупателей отменить заказы на некоторые модификации.
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