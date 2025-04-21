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Петербургский дом музыки проводит мастер-классы для юных талантов в Ялте

Петербургский дом музыки проводит мастер-классы для юных талантов в Ялте

В Ялте можно было услышать музыкальное будущее России. 20 молодых талантов выступили с концертом. Он завершает уникальный курс мастер-классов, организованный Сергеем Ролдугиным – руководителем Петербургского дома музыки.

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