В Республике Башкортостан ученики лицея посетили Госавтоинспекцию

Экскурсия началась с посещения музея. Каждый экспонат представлял для ребят большой интерес. История образования службы, ее становление, техническое оснащение в разные годы – все это было продемонстрировано молодым людям.
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