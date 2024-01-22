В Архангельске пройдут юношеские соревнования по хоккею с мячом

Предварительный этап всероссийских состязаний среди юношей 15-16 лет пройдёт с 23 по 29 январяУчастие в нём примут десять команд из Архангельской, Московской, Ульяновской, Мурманской, Кировской, Свердловской, Нижегородской областей, Москвы, Республик Коми и Татарстан.