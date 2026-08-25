Диетолог Залётова: белок и медленные углеводы помогут поддерживать бодрость

Заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залётова рассказала, какие продукты могут помочь поддерживать бодрость при осенней сонливости.
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