Ученые назвали продукты, которые вреднее сигарет

Их употребление может привести к серьезным последствиям для здоровья Результаты десяти масштабных исследований, в которых приняли участие более десяти миллионов человек, свидетельствуют о том, что регулярное употребление фастфуда может привести к развитию депрессии, тревожных состояний, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.