Володин поздравил Никарагуа с годовщиной революции

Россия всегда поддерживала Никарагуа, поддерживает и сейчас. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал на торжественном митинге в Манагуа, посвященном 45-й годовщине Сандинистской народной революции.
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