Уроки прошлого
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Уроки прошлого

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ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. ПРОДОЛЖЕНИЕ...

ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. ПРОДОЛЖЕНИЕ...

ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Как мы знаем, 14 лет царствования Александра Третьего было исключительно мирным, Россия в годы его правления не воевала нигде, с ней и так считались.

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