ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Как мы знаем, 14 лет царствования Александра Третьего было исключительно мирным, Россия в годы его правления не воевала нигде, с ней и так считались.
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