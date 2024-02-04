«Идеальные дни»: Только нирвана не пахнет никак

В российском прокате «Идеальные дни» — созерцательный фильм Вима Вендерса о токийском мойщике туалетов, номинированный на «Оскар» от Японии и принесший артисту Кодзи Якусё приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля.
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