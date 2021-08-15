Волонтеры провели субботник на территории памятников деревянного зодчества в Петергофе

Волонтеры культурно-просветительского проекта «Открытый город» совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели субботник на территории трех памятников деревянного зодчества в Петергофе, сообщает ТАСС.
Волонтеры культурно-просветительского проекта «Открытый город» совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели субботник на территории трех памятников деревянного зодчества в Петергофе, сообщает ТАСС.
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