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Волонтеры провели субботник на территории памятников деревянного зодчества в Петергофе

Волонтеры провели субботник на территории памятников деревянного зодчества в Петергофе

Волонтеры культурно-просветительского проекта «Открытый город» совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели субботник на территории трех памятников деревянного зодчества в Петергофе, сообщает ТАСС.

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